Вместе с тем выпуски будут выходить без соведущего Евгения Яновича.

Скандальный "психолог-психотерапевт" Спартак Суббота объявил, что будет продолжать вести YouTube-проект "Подкаст-терапия" несмотря на обвинения в мошенничестве и непрофессионализме. Ранее его соведущий Евгений Янович заявил о закрытии проекта.

"Новым выпускам ПТ быть. И на этот раз хочу кое-что изменить формат. Под этим постом вы можете задать мне вопросы, и команда выберет те, на которые я отвечу в новом выпуске. Напоминаю, что подкаст - это не интервью, поэтому предпочтение отдадим вопросам, которые касаются именно психологии", – написал Суббота в своем телеграмм-канале.

Напомним, что Янович отказался от съемок "Подкаст-терапии" после резонансного расследования Ильи Полуденного, в котором он уличил Субботу во лжи и манипуляциях. Выпуски "ПТ" выходили на канале Спартака, поэтому он будет продолжать их снимать и постить, но без Яновича.

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Как сообщает УП, Янович прокомментировал решение субботы возобновить проект.

"Хочет, пусть делает что угодно – я к этому не имею никакого отношения. И не желаю думать об этой истории", – прокомментировал Янович.

Судиться с субботой за совместный проект его экс-друг не будет. Сейчас он занят собственным проектом, премьера которого состоится уже скоро. Он не связан с психологией.

Скандал со Спартаком субботой

Несколько недель назад психотерапевт Илья Полуденный опубликовал резонансное расследование-разоблачение известного психолога Спартака Субботы. В нем говорилось, что психолога обвиняют в сексе с клиентами, работе на ОПЗЖ и лжи.

Кроме этого, в расследовании также выяснили, что Спартак Суббота немало врал о своем образовании, научных "публикациях" и своем прошлом.

После расследования соведущий "ПТ" Янович заявил, что Суббота его профессионально обманул. Он также объявил о закрытии совместного проекта. Сам Суббота не дал четкой и аргументированной реакции на все обвинения.

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