Спасатели показали, как реанимировали питомца.

Из поврежденного российским дроном дома в Соломенском районе Киева спасли котика.

"Квартира, в которой он находился, почти полностью выгорела", - сообщили в ГСЧС и показали видео.

Отмечается. что чрезвычайники реанимировали котика и передали его хозяину. Сейчас жизни четвероногого ничего не угрожает.

Также сообщается, что из-за дроновой атаки россиян в Киеве повреждена жилая девятиэтажка - горели квартиры на 2 и 3 этажах.

По информации спасателей, пожар был ликвидирован. А во время его тушения из дома эвакуировали 18 человек, еще 30 - выведены на свежий воздух. В ГСЧС сообщили, что спасли одного человека, есть 9 пострадавших.

Дроновая атака России 30 октября - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, ночью российские террористы атаковали Украину более 60-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками неустановленного типа. Многие вражеские беспилотники были направлены на Киев.

Воздушная атака на столицу продолжалась более 2 часов. БПЛА заходили в сторону города на разных высотах и с разных направлений. В результате атаки ударных беспилотников россиян зафиксировано падение обломков в Соломенском районе.

Вас также могут заинтересовать новости: