Речь идет о системах Patriot и С-300.

Страны-члены Европейского Союза и НАТО оказывают серьезное давление на Грецию и Испанию в вопросе предоставления Украине систем противовоздушной обороны.

Об этом пишет Financial Times со ссылкой на собственные источники. По их данным, на саммите в Брюсселе европейские лидеры лично призвали премьер-министров Испании и Греции Педро Санчеса и Кириакоса Мицотакиса передать часть своих систем Украине.

Политикам стран, чьи армии имеют на вооружении более дюжины Patriot и системы С-300, сказали, что их потребности в этих системах не так велики, а сами страны не сталкиваются с непосредственной угрозой. "Мы все знаем, у кого они (системы ПВО - УНИАН) есть, мы все знаем, где они находятся, и мы все знаем, кому они действительно нужны", - сказал один из источников.

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Повторная просьба подарить Украине установки прозвучала на встрече министров иностранных дел и обороны членов ЕС в Люксембурге, в которой принимали участие глава украинского МИД Дмитрий Кулеба и министр обороны Рустем Умеров.

"У меня нет Patriot в Брюсселе, они находятся в столицах, и именно они должны принимать решения. И я уверен, что они это сделают", - сказал журналистам главный дипломат Евросоюза Жозеп Боррель.

Предполагается, что украинская армия особенно заинтересована в устаревших системах С-300 Греции, поскольку умеет работать с ними. "Если честно, есть страны, которые не нуждаются в системах ПВО в ближайшее время. Каждой стране предлагается решить, что она может выделить", - сказал один из европейских дипломатов.

Глава испанского МИД Хосе Мануэль Альбарес на вопрос журналистов о том, готовится ли Испания передать Украине ситемы Patriot, ответил так: "Мы прекрасно понимаем, что Украина нуждается в средствах противовоздушной обороны и особенно в системах Patriot. Испания всегда делала все, что в ее силах, [чтобы помочь]".

В то же время официальные лица говорят, что на Польшу и Румынию в этом вопросе не давят так сильно, поскольку учтывают их "более уязвимое расположение на границе с Украиной".

Польский премьер Дональд Туск сказал, что у них нет возможности передать Patriot, поскольку им нужно защищать критически важный склад вооружения для Украины в Жешуве. "Есть и другие виды вооружений [помимо Patriot], которые помогают Украине защищать небо, и здесь Польша будет продолжать проявлять активность", - добавил он.

ПВО для Украины: последние новости

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский запросил созыв срочного заседания Совета Украина-НАТО, посвященного защите украинского неба. Это произошло на фоне массированных российских атак и нехватки ракет для ПВО.

На запрос откликнулась Германия - Берлин объявил, что передаст одну батарею Patriot, а глава оборонной компании Diehl Defence Гельмут Раух анонсировал передачу системы IRIS-T.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг после заседания Совета Украина-НАТО заявил, что они провели ревизию и выяснили, что у стран-членов есть системы противовоздушной обороны, которые можно передать украинской армии.

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