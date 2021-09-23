Возвращение оккупированного Донбасса под контроль Украины рассматривают как реальную возможность 70,4% опрошенных.

Более половины респондентов считают возможным возвращение Крыма под контроль Украины.

Об этом свидетельствуют результаты общенационального социологического исследования "Отношение украинцев к вопросам, связанных с преодолением негативных последствий вооруженного конфликта в Украине", проведенного Харьковским институтом социальных исследований по заказу Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA и при поддержке Программы развития ООН в Украине.

"Возвращение ОРДЛО под контроль Украины воспринимают как реальную возможность 70,4% опрошенных (23,5% скептически настроены). Относительно перспектив возврата Крыма - 57,5% считают, что такое возвращение возможно, а 36,9% считают Крым потерянным для Украины", - говорится в опросе.

В то же время 54% респондентов убеждены, что Украина не должна идти ни на какие компромиссы ради завершения вооруженного конфликта на ОРДЛО.

Что известно об опросе

Опрос проводился с марта по апрель 2021 года Харьковским институтом социальных исследований в сотрудничестве с Центром прав человека ZMINA при поддержке Представительства президента Украины в Автономной Республике Крым на заказ проекта "Права человека" для Украины", который внедряется ПРООН в Украине и финансируется Министерством иностранных дел Дании.

Всего было опрошено 10 тыс. респондентов методом интервью face-to-face. В каждой области и городе Киеве опрошено по 400 респондентов. Выборка представляет взрослое население Украины в возрасте от 18 лет. Статистическая погрешность не превышает 1% для Украины в целом и 5% – для каждой отдельной области Украины и столицы.

Вас также могут заинтересовать другие новости:

Автор: Наталья Хаджи