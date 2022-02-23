Политик, которому больше всего доверяют украинцы, возглавляет и президентский рейтинг, узнали социологи.

Президент Украины Владимир Зеленский возглавил рейтинг доверия к украинским политикам, доверяет ему 41% опрошенных.

Как свидетельствуют результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг", не доверяют Зеленскому 57% респондентов. Второе место в списке тех, кому доверяют украинцы, занял экс-премьер–министр Владимир Гройсман – 35%, не доверяют ему – 55% опрошенных. Закрывает тройку лидеров мэр Виталий Кличко, которому доверяют 34% опрошенных, не доверяют – 57%.

Экс-председателю Верховной Рады Дмитрию Разумкова доверяют 32%, не доверяют – 38%, не знают его – 25%, лидеру "Европейской солидарности" Петру Порошенко доверяют – 28%, не доверяют – 70%, лидеру ВО "Батькивщина" Юлии Тимошенко доверяют – 26%, не доверяют – 72%, экс-премьеру Арсению Яценюку доверяют – 24%, не доверяют – 72%, лидеру партии "Сила и честь" Игорю Смешку доверяют – 24%, не доверяют – 34%, не знают его – 37%, сопредседателю ОПЗЖ Юрию Бойко доверяют – 22%, не доверяют – 62%, бывшему министру внутренних дел Арсену Авакову доверяют – 22%, не доверяют – 66%, лидеру Радикальной партии Олегу Ляшко доверяют – 18%, не доверяют – 76%.

Лидером президентского рейтинга, по результатам опроса, также является действующий президент Украины, которого готовы поддержать 24,6% тех, кто определился с выбором и намерены голосовать. В то же время Порошенко поддерживают 18,0%, Тимошенко – 9,5%, Бойко – 8,3%. За Смешко готовы отдать свои голоса 7,5%, за Разумкова – 6,9%, за Мураева – 5,9%, за Гройсмана – 5,3%, за Ляшко – 2,9%, за Яценюка – 2,2%. Рейтинги других кандидатов не превышают 2%.

Социологическая группа "Рейтинг" провела опрос 11-18 февраля. Было опрошено 4800 респондентов во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса, методом CATI (Computer Assisted Telephone Interviews – телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 1,4.

Напомним, в конце ноября 2021 стало известно, что социологическая служб Центра Разумкова провела опрос и выяснила, что опрошенные граждане Украины чаще всего не доверяли Виктору Медведчуку, Юлии Тимошенко, Арсену Авакову и Петру Порошенко.

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