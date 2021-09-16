21 из 33 миллионов гривень на единый укол от СМА семья девочки уже нашла.

3-летний Олег Некрасов из Львова отдал все сбережения на помощь в лечении 1,5-летней больной СМА Виктории Полюги.

Об этом пишет ZAXID.NET.

У Виктории – спинальная мышечная атрофия, ослабляющая тело ребенка. Из-за СМА девочка не может нормально держать голову, передвигаться, а дальше – самостоятельно дышать и глотать.

Для одного единственного укола семья больной собирает 33 миллиона гривень, 21 миллион уже удалось отыскать.

Читайте такжеОккупанты в Крыму раскопали редкую коллекцию древних украшений (фото)Мальчик собирал деньги на трек Hot Wheels. Однако, когда родные согласились купить игрушку ребенку на день рождения, Олегу предложили отдать сбережения на благотворительность для Виктории – и тот согласился.

"Он спросил:" А почему она не может ходить? Почему детки бывают больны?" Я ему объяснила, что девочке нужен очень дорогой укол, и если она его получит, то сможет ходить, так же как другие детки", – добавила мать Олега Лилиана Некрасова.

После этого родители Олега связались с руководством благотворительного фонда.

Утром на следующий день руководитель организации уже сообщил в соцсети о поступке ребенка. Олег отдал на лечение девочки все 742 гривны монетами, которые семья собирала примерно полгода.

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Автор: Виолетта Орлова