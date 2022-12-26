Отремонтировать дом самостоятельно семья пенсионеров не в состоянии, поэтому волонтерская помощь стала очень кстати.

Обстрелы, морозы, снегопады и сложнейшая ситуация с электроснабжением не помешали волонтерам проекта "Медиаоборона", которые на добровольческих началах продолжают восстанавливать разрушенных войной домов. Волонтеры, меценаты и застройщики объединились, чтобы помочь украинцам вернуть утраченные дома – и делают это абсолютно бесплатно и в кратчайшие сроки.

Пенсионеры Нина и Василий Саханда из села Новое Залесье Бучанского района чудом пережили российскую оккупацию. В марте вражеская ракета упала прямо возле их дома, оставив пожилых людей крыши над головой. Отремонтировать дом самостоятельно семья не в состоянии, поэтому волонтерская помощь стала очень кстати.

Организацию строительных работ взяли на себя волонтеры проекта "Медиаоборона" и застройщик из Винницкой области Владимир Хоменко.

"Волонтеры помогли выбрать дома, которые больше всего нуждаются в помощи. Потому что более богатые люди могут сами восстановить свои дома, а у пенсионеров денег на восстановление, я знаю, нет", — рассказывает Владимир Хоменко.

Когда несколько месяцев назад строители впервые зашли во двор Нины Петровны и Василия Павловича, то стало понятно, что задача номер один – восстановить в доме крышу. Ведь если этого не сделать, то зимой стены намокнут и дом окончательно станет непригодным для жизни. Новую кровлю возвели за рекордные пять дней.

Кроме того, из-за погодных условий и попыток российских террористов уничтожить энергетическую инфраструктуру Украины утеплению здания уделяется особое внимание. Поэтому команда проекта приняла решение сделать современное отопление и утеплить фасад.

"В любом доме есть энергозатратные элементы - это окна, крыша и фасад. Во всех домах мы утепляли фасады, утепляли и делали новые крыши. А еще устанавливали новые стеклопакеты. Без этого пережить зиму невозможно, учитывая еще ситуацию с отоплением и отключением электроэнергии. Если ты получаешь пенсию 3600 или 4000 гривень, о каких окнах может идти речь? Помочь отстроить жилье могут разве что волонтеры или благотворители", – рассказал основатель "Медиаобороны" Александр Дубинский.

В общем силами "Медиаобороны" в рамках инициативы "Вернись домой" в деоккупированных районах Киевской области было отремонтировано уже шесть домов.