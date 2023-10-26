Большинство украинцев хотят, чтобы наша страна стала членом ЕС. Но отмечают, что государству еще нужны реформы.

Более трех четвертей опрошенных украинцев заявили, что для них важно вступление Украины в Европейский Союз. В то же время респонденты достаточно умеренно оценивают готовность Украины к членству в ЕС. Об этом говорится в результатах опрос, проведенного Киевским международным институтом социологии.

"77% респондентов утверждают, что для них важно, чтобы Украина стала членом ЕС (из них 51% говорят о том, что это очень важно для них). При этом с Запада на Восток снижается доля тех, для кого важно, чтобы Украина стала членом ЕС - с 86% до 62% (в частности, с 61% до 24% становится меньше тех, для кого это очень важно)", - отмечают социологи.

В то же время они отмечают, что в целом во всех регионах большинство людей считают это важным.

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"Вместе с этим 60% респондентов настаивают, чтобы Украина отстаивала свои интересы, и готовы, что вступление может отложиться на определенное время. В противовес им 27% считают, что надо выполнять все требования ЕС, чтобы только как можно скорее вступить в ЕС", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что респонденты достаточно умеренно оценивают готовность Украины к вступлению в ЕС. "Так, только 22% считают Украину полностью готовой, а 43% дипломатично говорят о необходимости реформ. Еще 25% считают Украину вообще неготовой", - показал опрос.

Оценка помощи Украине от ЕС

Кроме того, указывается, что 73% респондентов на регулярной основе (не реже одного раза в неделю) получают информацию об усилиях ЕС по помощи Украине во время войны.

"В то же время есть противоположное восприятие полезности и достаточности помощи. Хотя 75% признают помощь полезной, однако в то же время только 34% считают ее достаточной (а 56% считают, что помощь ЕС является недостаточной)", - отметили авторы исследования.

Сообщается также, что 46% респондентов хотели бы, чтобы Консультативная миссия ЕС в Украине помогала с борьбой с коррупцией, 38% - с привлечением к ответственности за международные преступления, 33% - помогала деоккупированным территориям и 31% - консультировала по вступлению в ЕС.

Оценка проведения реформ

Также исследование показало, что подавляющее большинство респондентов критически оценивает усилия властей по проведению реформ - лишь 19% считают усилия достаточными (в 2021 году было 15%). Вместо этого 71% считают усилия недостаточными (в 2021 году было 76%).

"При этом респонденты констатируют недостаточное освещение реформ в медиа - лишь 15% считают, что процесс реформ хорошо освещается в медиа, еще 45% считают освещение частичным. Осведомленность об отдельных реформах / задачах является также невысокой", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что самый большой запрос - на борьбу с коррупцией. "Среди 10 реформ / задач 90% респондентов в ТОП-3 зачисляют именно антикоррупционную деятельность, в частности из них 58% считают это задачей №1 для Украины", - отмечают социологи.

Другие топ-реформы - задачи, связанные с войной (77% причисляют к ТОП-3), и реформа судебной системы (43%). Об обеспечении прав человека говорят 26%, а о реформе правоохранительных органов - 21%.

Как проводился опрос

По заказу Консультативной миссии ЕС в Украине КМИС в течение 4-20 сентября провел всеукраинский опрос методом личных (face-to-face) интервью с использованием планшета. Было опрошено 2 тыс. 5 респондентов, проживающих во всех регионах Украины, которые контролируются правительством Украины (кроме Херсонской и Донецкой областей). Опрос проводился с гражданами Украины в возрасте от 18 лет.

Формально при обычных обстоятельствах статистическая погрешность такой выборки (с вероятностью 0,95 и с учетом дизайн-эффекта 1,5) не превышала 3,3%.

Другие опросы

Как сообщал УНИАН, недавно КМИС обнародовал результаты своего опроса, согласно с которым большинство украинцев (59%) считают, что в Украине действительно есть попытки бороться с коррупцией и положительные сдвиги.

Социологи отмечают, что коррупция остается одним из самых раздражающих для украинцев аспектов (кроме войны коррупция фактически является топ-проблемой по версии украинцев).

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