Больше всего повреждений жилого фонда в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

На сегодня российскими оккупантами разрушено более чем 15 миллионов квадратных метров жилья украинцев.

Как в эфире телемарафона рассказала заместитель главы парламентского комитета по вопросам организации государственной власти Елена Шуляк, заявки в "Дию" подали более 220 тысяч человек, чье жилье было разрушено.

Больше всего повреждений жилого фонда в Донецкой, Харьковской, Киевской, Черниговской областях.

По оценке Шуляк, примерно 800 тысяч человек вследствие агрессии РФ в Украине остались без жилья.

"Если посмотреть, сколько человек жили на этих 15 миллионах метров квадратных... Это более 800 тысяч человек. 800 тысяч человек остались без своего дома или дом нуждается в ремонте", - сказала она.

По ее словам, из резервного фонда правительство выделило 1,4 миллиардов гривень, чтобы до отопительного сезона как можно больше жилья было отремонтировано.

"Ремонтируют транспортное сообщение, инженерные сети, проводятся меры безопасности (рашисты оставили после себя очень много мест, нуждающихся в разминировании). Средства направляются на то, чтобы в тех домах, где можно быстро заменить двери, отремонтировать крыши, сделать быстрый ремонт", - говорит Шуляк.

Как писал УНИАН, во Львове готовятся селить переселенцев в общежития и модульные городки. Три из них уже построены, еще два возводят.

В Ирпене в процессе восстановления пострадавшего от российских обстрелов города запланировано строительство нового жилого комплекса – ориентировочно на 900-1000 квартир.

Замглавы Офиса президента Кирилл Тимошенко сообщал, что к концу этого года для 186 тысяч переселенцев планируют предоставить 53 тысячи квартир.

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