За основу они взяли настоящую платежку, которую дополнили ложью.

В НАК "Нафтогаз" опровергли очередной российский фейк. На этот раз страна-оккупант солгала о предоставлении скидки в обмен на информацию об уклонистах и коллаборантах.

"Внимание, фейк! Российские телеграм-каналы распространяют фальшивую платежку от газоснабжающей компании "Нафтогаз Украины", - сообщили на странице компании в Facebook.

На фейковой платежке от имени НАК "Нафтогаз" людям якобы предлагают скидку за оплату услуг, если они сдадут коллаборантов или уклонистов. Однако на самом деле такого сообщения не существует.

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Российские пропагандисты взяли уже существующую платежку и добавили к ней фейковый QR-код с надписью: "Вы можете получить скидку на оплату услуг, если расскажете о коллаборанте или уклонисте с помощью бота".

"Советуем не доверять сомнительным источникам информации, а особенно тем, что связаны со страной-агрессором)", - отметили в компании.

Российские фейки - последние новости

Россия постоянно использует соцсети для распространения фейков об Украине, украинской власти и ВСУ.

Да, в июне они лгали об угрозе химической атаки в крупных городах и в большинстве областей Украины.

На днях пропагандисты распространяли "объявления" о якобы продажа органов "чистокровных украинцев" на черном рынке для европейцев. Эта реклама распространялась на Facebook.

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