"Зеленой" зоны в Украине нет совсем.

Только три региона Украины по состоянию на утро 13 ноября соответствуют критериям "желтой" зоныэпидемической опасности - Закарпатская, Кировоградская и Тернопольская области.

Об этом свидетельствуют данные, обнародованные на сайте Министерства здравоохранения.

Согласно данным Минздрава, в "желтую" зону вернулась Тернопольская область, которая до этого находилась на "оранжевом" уровне эпидемической опасности. В частности, в ней упал коэффициент выявления новых случаев и уровень госпитализаций.

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Еще четыре области находятся в "оранжевой" зоне карантина: Винницкая, Полтавская, Харьковская и Черновицкая.

Другие регионы находятся в "красной" зоне эпидбезопасности. В частности, это:

Киев

Херсонская область

Одесская область

Запорожская область

Донецкая область

Днепропетровская область

Сумская область

Николаевская область

Ривненская область

Житомирская область

Ивано-Франковская область

Киевская область

Луганская область

Хмельницкая область

Черниговская область

Львовская область

Волынская область

Черкасская область

Напомним, Черкасская область официально перешла в "красную" зону карантина только на этой неделе. На ее территории тоже самые строгие ограничения: запрет на работу ресторанов, ТРЦ, рынков, магазинов, спортзалов и так далее. Ограничения не распространяются при условии вакцинации персонала и посетителей.

Главный санитарный врач Игорь Кузин уже заявил, что есть шансы отпраздновать Новый год не в "красной" зоне.

Как сообщал УНИАН, в Украине за прошедшие сутки обнаружены 23572 больных COVID-19, с коронавирусной болезнью госпитализированы 4564 человека, умерли – 695.

Карантин в Украине: что стоит знать

Авторы: Виктория Гордиенко, Дмитрий Шварц