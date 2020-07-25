Активистка заявила о давлении СБУ на семью кремлевского политзаключенного Шумкова

По словам активистки Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью открыл уголовное дело, где фигурирует тетя пленника кремля - Людмила Шумкова.

СБУ давит на семью кремлевского политзаключенного Александра Шумкова.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила общественный деятель Наталья Вотеичкина.

"СБУ, а именно Департамент по борьбе с коррупцией и организованной преступностью, открыл уголовное дело, где фигурирует тетя пленника кремля - Людмила Шумкова", - сообщила Вотеичкина.

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По ее словам, Людмила Шумкова работает юристом в Херсонском областном лабораторном центре Минздрава Украины и "на добровольно-принудительных началах" возглавляет тендерный комитет и готовит документы на тендер.

"Началось еще зимой - СБУ обратилось к Государственной аудиторской службе Украины (ГАСУ) о проверке тендеров Лабораторного центра получения услуг электроснабжения и отопления. Учитывая коллизии в законодательстве ГАСУ написало в заключении по устранению замечаний - провести торги. Но Лабораторный центр не согласился, подал в суд и выиграл суд первой инстанции", - рассказала Вотеичкина.

Активистка добавила, что с началом эпидемии COVID-19 СБУ начала интересоваться, почему Херсонский Лабцентр закупил, по их мнению, неэффективные тесты.

"Во-первых, кто проводил экспертизу, чтобы говорить об эффективности. Во-вторых, Лабораторные центры из других областей закупали тесты там же - вопрос только к херсонскому, где юрист Шумкова была назначена уполномоченным по закупкам. Но уполномоченный ставит свою подпись на документации, которую готовит. Но не проверяет качество тестов", - пояснила общественный деятель.

По ее мнению, СБУ не хочет возврата в Украину Александра Шумкова.

"Саша имел неосторожность в свое время сотрудничать с контрразведкой СБУ и военной прокуратурой. Из самых патриотических надежд. Но все его наработки или складывались в стол, или... Ну, кто-то очень хорошо зарабатывал на полезной информации. Контрабанда оружия, крышевание наркотрафика, аферы с квартирами. Это неполный перечень преступлений, которые совершают те, кто должен заботиться о безопасности государства", - рассказала Вотеичкина. Она считает, что правоохранители "пытаются открытым делом... давить на Шумкову Людмилу, которая все три года активно пытается вытащить племянника".

"Я не знаю, в качестве кого по открытому делу проходит Людмила Шумкова. Но знаю, что адрес, где Людмила проживает со своей сестрой и родителями, и куда должен вернуться Саша, в материалах дела имеются. Итак, контора планирует обыск?" - задалась вопросом Вотеичкина.

Также активистка добавила, что не чувствует себя в безопасности.

"В любом случае, если что-то случится с Людмилой Шумковой или с ее семьей, если что-то случится со мной и моей семьей - всю вину полностью возлагаю на Службу безопасности Украины", - резюмировала Наталья Вотеичкина.

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Напомним, 24 августа 2017 года Шумков был незаконно арестован судом в Брянской области РФ на 15 суток за невыполнение требования представителя российской власти предоставить для осмотра личные вещи.

В «Правом секторе» в августе 2017 года, сообщили, что пропавшего в Херсоне военнослужащего Чернобаевской военной части № 4067 Шумкова похитили спецслужбы РФ на админгранице между Херсоном и временно оккупированным Крымом.

В начале сентября дело было переквалифицировано. Согласно фабуле дела, Шумков «долгое время» был телохранителем лидера «Правого сектора» Дмитрия Яроша.

В декабре 2018 года Шумкова приговорили к 4 годам колонии общего режима по обвинению в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 282.2 УК РФ («Участие в деятельности экстремистской организации»), в связи с якобы членством в запрещенном в России «Правом секторе».

Шумков содержится в исправительной колонии №4 в городе Торжок Тверской области РФ.

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