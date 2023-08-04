За первое правонарушение предлагается наказывать фиксированным штрафом в 17 тысяч грн.

В Верховную Раду внесли законопроект, предусматривающий административное наказание владельцев спортивных автомобилей и мотоциклов за громкий звук двигателя, напоминающий звуки при атаках дронов.

Законопроект №9564 был зарегистрировано 4 августа и опубликовано на сайте Верховной Рады.

Согласно пояснительной записке, во время военного положения такие шумовые звуки похожи на звуки вражеских беспилотных летальных аппаратов "Шахедов", дронов и создают представление об авиационной и ракетной опасности, отвлекая Вооруженные Силы Украины и правоохранителей.

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"Так называемые "прямоточные глушители", "двойные спортивные системы" и другие технические девайсы не предусмотрены конструкцией транспортных средств и производителями становятся факторами нарушения тишины и покоя граждан, вызывают недовольство общества", - говорится в сообщении.

Как указано в документе, в первый раз за данное правонарушение предлагается наказывать фиксированным штрафом в 1000 необлагаемых минимумов доходов граждан, что равно 17000 грн и в случае повторности – 2000 необлагаемых минимумов – 34000 грн с возможным лишением права управления транспортными средствами на срок от трех до шести месяцев.

Новые штрафы в Украине

Как сообщал УНИАН, 13 июля Верховная Рада Украины ввела штрафы за нарушения подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. Также депутаты предоставили возможность сдачи теоретического экзамена человеку, который готовился к этому самостоятельно.

Кроме того, 1 августа стало известно, что Министерство внутренних дел (МВД) разрешило составлять практический экзамен для получения водительских прав неограниченное количество раз.

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