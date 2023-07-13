Также депутаты предусмотрели возможность сдачи теоретического экзамена человеком, который готовился самостоятельно.

Верховная Рада Украины ввела штрафы за нарушение порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств. За это решение проголосовал 271 народный депутат.

Речь идет о Проекте Закона О внесении изменений в Кодекс Украины Об административных правонарушениях относительно введения административной ответственности в сфере подготовки и допуска водителей к управлению транспортными средствами (реестр. №7354).

Так, в Кодексе Украины Об административных правонарушениях ВР установила наказание за нарушение должностными лицами заведений, их филиалов или других обособленных подразделений, физическими лицами – предпринимателями установленного порядка подготовки, переподготовки и повышения квалификации водителей транспортных средств.

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Речь идет об осуществлении подготовки, переподготовки водителей транспортных средств лицом, не имеющим действующего документа специалиста по подготовке водителей транспортных средств; допуск лиц, не сдавших теоретический экзамен, к практической подготовке водителей.

Также в этом перечне проведение практической подготовки водителей с использованием транспортных средств, оборудованных с нарушением требований Правил дорожного движения, или лицом, которое лишено права управления транспортными средствами.

Такие действия влекут наложение штрафа от пятисот до восемьсот необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 13 тыс. 600 грн).

Кроме того, устанавливается, что нарушения должностными лицами установленного порядка проведения государственной аккредитации учреждений, проводящих подготовку, переподготовку и повышение квалификации водителей транспортных средств, а так же нарушения установленного порядка аттестации их специалистов влекут наложение штрафа от пятисот до одной тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан (от 8 тыс. 500 до 17 тыс. грн).

Нарушение должностными лицами территориальных сервисных центров Министерства внутренних дел Украины установленного порядка приема экзаменов для получения права управления транспортными средствами или выдачи водительского удостоверения влечет наложение штрафа от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 17 тыс. грн до 34 тыс. грн).

Если два последних вида нарушений были совершены лицом, которое в течение года было подвергнуто административному взысканию за такие же нарушения, то это влечет наложение штрафа от двух тысяч до трех тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 34 тыс. грн до 51 тыс. грн) с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком на один год.

Также в законе "О дорожном движении" устанавливается, что лицо, желающее получить право на управление транспортными средствами соответствующей категории или типа, обязано пройти медицинский осмотр, соответствующую подготовку в аккредитованном учреждении или самостоятельно овладеть содержанием теоретического модуля типовой учебной программы с учетом категорий транспортных средств и пройти соответствующую подготовку по практическому управлению в аккредитованном учреждении или переподготовку в соответствии с типовой учебной программой, успешно сдать теоретический и практический экзамены. Ранее в законе о самостоятельной подготовке речь не шла.

Теоретический экзамен составляется лицом, прошедшим соответствующую подготовку в аккредитованном учреждении или самостоятельно освоившим содержание теоретического модуля типовой учебной программы с учетом категорий транспортных средств. К сдаче практического экзамена допускается лицо, успешно сдавшее теоретический экзамен и прошедшее соответствующую подготовку по практическому управлению в аккредитованном учреждении.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

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