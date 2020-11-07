СБУ открыла уголовное производство против пророссийского блогера Анатолия Шария за посягательство на территориальную целостность Украины.
Об этом в Facebook написал народный депутат от «Евросолидарности» Алексей Гончаренко и обнародовал скан-копию документа.
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«Пришел ответ из СБУ на мое обращение с требованием дать правовую оценку действиям Анатолия Шария, который опубликовал видео на YouTube с превью, где карта Украины была без Крыма и части Луганской и Донецкой областей. В документе сообщается, что в связи с этим ведется досудебное расследование по части 1 статьи 110 Конституции - «Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины», - отметил Гончаренко.
Он добавил, что такие люди, как Шарий, своими действиями и призывами угрожают суверенитету Украины, и на это нельзя закрывать глаза.
Гончаренко пообещал и в дальнейшем следить за ситуацией.
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