Между портретами Сталина и Ленина изображен Орден Победы / фото Крым.Реалии
В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.
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Баннер находится недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации. Между портретами Сталина и Ленина изображен Орден Победы.
Издание отмечает, что традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.
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