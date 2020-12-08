Баннер находится недалеко от офиса местной ячейки КПРФ.

В центре оккупированного Севастополя разместили новогоднее поздравление с портретами Иосифа Сталина и Владимира Ленина.

Читайте такжеВ Польше требуют запретить Коммунистическую партиюОб этом сообщает Крым.Реалии.

Баннер находится недалеко от офиса местной ячейки Коммунистической партии Российской Федерации. Между портретами Сталина и Ленина изображен Орден Победы.

Издание отмечает, что традицию вывешивать агитационные плакаты и баннеры в центре города ввели коммунисты после аннексии Крыма и Севастополя в 2014 году. На плакатах изображают молодого Ленина, Надежду Крупскую и Сталина.

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Автор: УНИАН