Украинское гражданство Каплан получила в мае 2019 года.

Двоюродная сестра режиссера и бывшего политзаключенного Олега Сенцова Наталья Каплан внезапно нецензурно обругала Украину, заявив, что покидает ее. Гражданкой Украины Каплан стала в мае 2019 года после соответствующего указа тогдашнего президента Петра Порошенко.

В своем посту в Facebook вечером в понедельник она по непонятным причинам решила не выбирать выражений в адрес своей новой родины.

"Кажется, это худшая страна для эмиграции. Не приезжайте сюда. 5 лет ада. А я рада, что пакую чемоданы и возвращаюсь домой", - написала она, начав пост с нецензурной лексики.

В комментариях, отвечая на многочисленные вопросы, Каплан написала, что ее не взламывали, а также умудрилась "послать" своего брата.

"Меня не взломали. Но я тут буквально умираю. Я не могу тут жить. И пусть это будет для украинцев доказательством, что не братья", - пишет Каплан.

Как известно, время пребывания Сенцова в российской тюрьме по сфабрикованному обвинению Каплан активно выступила в защиту брата, принимала участие в мероприятиях с требованием его освобождения. После подписания указа о предоставлении ей украинского гражданства сестра режиссера не скрывала своих эмоций.

Автор: Виолетта Орлова