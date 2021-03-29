Ученый известен своими наработками в области исследования механизма разрушения цементного бетона.

В воскресенье, 28 марта, от осложнений COVID-19 умер профессор и заведующий кафедрой Львовской политехники Сергей Солодкий. Жизнь львовского ученого оборвалась на 62 году.

Читайте такжеУшел из жизни известный доброволец АТО - один из "киборгов" Донецкого аэропорта (видео)Об этом сообщается на сайте НУ «Львовская политехника».

«Перестало биться сердце талантливого и чуткого педагога, выдающегося ученого, прекрасного человека – доктора технических наук, профессора, заведующего кафедрой автомобильных дорог и мостов Института строительства и инженерных систем Национального университета «Львовская политехника» Сергея Йосифовича Сладкого», – говорится в сообщении.

В университете отметили, что причиной смерти педагога стали осложнения от COVID-19.

Сергей Солодкий: чем известен ученый

Профессор Сергей Солодкий известен своими наработками в области исследования механизма разрушения цементного бетона по критериям механики разрушения.

В 2009 году защитил диссертацию на соискание ученой степени доктора технических наук.

Был лауреатом Государственной премии Украины в области науки и техники.

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Автор: Катерина Шварц