СБУ разоблачила менеджмент запорожского аэропорта на махинациях. Руководство этого стратегического объекта допустило нарушения при ремонте взлетно-посадочной полосы аэродрома. Вследствие чего государственному бюджету нанесен ущерб более чем на 9 млн грн.

Об этом сообщает Служба Безопасности Украины.

По версии следствия, чиновник КП "Международный аэропорт Запорожья" "закрыл глаза" на некачественный ремонт полосы, который сделали еще в 2017-2018 годах. Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих самых участков.

Ненадлежащее выполнение должностным лицом своих служебных обязанностей привело к уплате двойной стоимости работ и, как следствие, к нанесению экономических убытков коммунальному предприятию на более чем 9 млн грн.

Вместо того, чтобы обратиться к подрядчику за гарантийным случаем, поскольку ремонт был ненадлежащего качества, фигурант нашел новую компанию, которая занялась ремонтом этих же участков за 400 млн грн.

В этот период аэропорт "Запорожье" возглавлял Алексей Дубревский, которого на прошлой неделе объявили победителем конкурса на должность гендиректора аэропорта "Борисполь".

Расследование ведется по статье служебная халатность. Подозреваемым грозит ограничение свободы на срок до трех лет.

Ранее СМИ сообщали, что отец Дубревского работал ректором в "ДНР".

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Автор: Иван Бойко