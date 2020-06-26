Сбитие самолета МАУ: стало известно, когда начнется расшифровка "черных ящиков"

«Черные ящики» самолета МАУ начнут расшифровывать в июле.

Расшифровка «черных ящиков» сбитого самолета МАУ возле Тегерана начнется в июле.

Об этом BEA сообщило в Twitter.

Расшифровкой займется Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации Франции (BEA).

В бюро заявили, что Иран официально обратился за помощью по расшифровке «черных ящиков» украинского самолета. Технические работы планируют начать 20 июля во Франции.

Как сообщал УНИАН, 8 января в Иране разбился самолет «Международных авиалиний Украины», выполнявший рейс по маршруту Тегеран-Киев. Погибли 176 человек. На борту Boeing 737 находились 11 граждан Украины, в том числе 9 членов экипажа, а также граждане Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Германии и Великобритании.

Спустя три дня президент Ирана Хасан Рухани признал, что украинский лайнер был сбит «в результате непреднамеренной человеческой ошибки» и пообещал привлечь виновных к ответственности.

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3 февраля директор по расследованию несчастных случаев в иранской Организации гражданской авиации Хасан Резайфар заявил, что Иран больше не будет делиться с Украиной доказательствами по делу о сбитии самолета МАУ из-за того, что данные расследования «слили» украинским СМИ.

Страны-участницы Международной группы по координации помощи жертвам катастрофы самолета МАУ неоднократно требовали от Ирана передать группе «черные ящики» со сбитого лайнера.

14 февраля министр иностранных дел Ирана Зариф заявил, что Иран не намерен отдавать «черные ящики» со сбитого самолета МАУ, но и не расшифровывать их данных без участия заинтересованных сторон.

6 апреля появилась информация, что представитель комитета парламента Ирана по правовым и судебным вопросам, депутат Хассан Норузи отметил, что иранские военные «правильно» сделали, сбив украинский самолет. По его словам, никаких арестов в связи с инцидентом не было.

27 апреля глава украинского внешнеполитического ведомства Дмитрий Кулеба и глава МИД Ирана Зариф провели телефонный разговор, во время которого Зариф заявил, что слова Норузи не соответствуют действительности и противоречат официальной позиции Ирана. Министр также напомнил, что ряд лиц уже были задержаны в ходе расследования сбития украинского лайнера.

В МИД Украины не исключают возможности подачи иска в Международный суд ООН против Ирана из-за сбития самолета МАУ.

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