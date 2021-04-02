В Службе анонсировали "ряд мероприятий".

По материалам Службы безопасности Украины будет принят ряд мер по пресечению деятельности контрабандных группировок, в которые входят как юридические, так и физические лица.

Читайте такжеПоявился список топ-10 контрабандистов, попавших под санкции СНБО (документ)Как сообщил председатель Службы безопасности Украины Иван Баканов, соответствующие решения, основываясь на данных СБУ, принял сегодня Совет национальной безопасности и обороны Украины.

По его информации, в течение 2020-го и двух месяцев 2021-го года по материалам СБУ изъято предметов контрабанды и нарушений таможенных правил на 534 млн. также по материалам СБУ было наложено более 138 млн. грн. штрафов, а нарушителям было доначислено более 2,7 млрд. гривень таможенных платежей.

"То есть мы наблюдаем ощутимый экономический эффект от деятельности СБУ по этому направлению", - подчеркнул Баканов.

По его словам, в целом было уничтожено 3 организованных преступных группировки, которые занимались именно контрабандной деятельностью, начато 87 уголовных производств, а 52 человека были приговорены.

Среди резонансных примеров, в частности, пресечена деятельность преступной группы На Харьковщине, которая организовала масштабные поставки в РФ военной продукции отечественных оборонных предприятий для авиатехники. Также совместно с Евроюстом, Европолом и правоохранителями из Франции, Польши и Словакии пресечена деятельность международной группировки, которая специализировалась на изготовлении и контрабанде стероидов. Кроме того, выявлено 7 крупных партий кокаина в порту "Южный" и др.

По противодействию коррупции именно на таможенной границе сообщается, что в течение 2020-2021 годов СБУ открыла 82 досудебных расследования. 109 должностным лицам сообщено о подозрении, 20-уже осуждены.

"Идет системная работа. Ведь угрозы национальной безопасности, связанные с контрабандой, "бьют" не только по поступлениям в государственный бюджет. В случае с наркотиками и оружием - это в первую очередь безопасность граждан", - добавил глава СБУ.

Санкции против контрабандистов: подробности

2 апреля Совет национальной безопасности и обороны Украины применил персональные санкции к десяти главным контрабандистам страны. Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Он отметил, что, по данным Службы безопасности Украины, их можно назвать топ-десяткой украинской контрабанды.

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Автор: Инна Андалицкая