О таких завышениях цен надо сообщать на горячую линию города - 1580.

Арендодатель или отельер, который выставляет завышенную цену за жилье во Львове, – мародер.

Об этом сказал мэр Львова Андрей Садовый в своем обращении в Facebook.

Он отмечает, что цены на проживание во Львове должны оставаться такими, как были в довоенное время.

"Арендодатель или отельер, который выставляет завышенную цену за жилье – мародер! Сообщайте о таких случаях на Горячую линию города – 1580", - призывает Садовый.

Мэр Львова отмечает, что власть будет действовать так, как нужно в условиях военного времени: "Проверим и сделаем имена мародеров публичными, а также передадим данные СБУ".

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