Львовские роддома готовы к работе в чрезвычайных условиях. На данный момент во Львове в укрытиях развернули родзалы и операционные комнаты.
Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.
Так, в укрытиях роддома № 1 на ул. Мечникова, 8 и родильного отделения на ул. Раппопорта, 8 оборудованы родильный зал, операционную и пост интенсивной терапии для новорожденных.
Медицинскую помощь беременным и роженицам по состоянию на сегодняшний день оказывают в штатном режиме, независимо от места регистрации и проживания.
Контактные телефоны для информации:
+38 032 275-92-13 — ул. Мечникова, 8
+38 032 259-32-09 — ул. Раппопорта, 8
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