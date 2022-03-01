Медицинскую помощь беременным и роженицам оказывают в штатном режиме, независимо от места регистрации и проживания.

Львовские роддома готовы к работе в чрезвычайных условиях. На данный момент во Львове в укрытиях развернули родзалы и операционные комнаты.

Об этом сообщает пресс-служба ЛГС.

Так, в укрытиях роддома № 1 на ул. Мечникова, 8 и родильного отделения на ул. Раппопорта, 8 оборудованы родильный зал, операционную и пост интенсивной терапии для новорожденных.

Медицинскую помощь беременным и роженицам по состоянию на сегодняшний день оказывают в штатном режиме, независимо от места регистрации и проживания.

Контактные телефоны для информации:

+38 032 275-92-13 — ул. Мечникова, 8

+38 032 259-32-09 — ул. Раппопорта, 8

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