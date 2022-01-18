Врачи обратилиськ женщинам с просьбой сохранить жизнь и не бросать новорожденных в мусорные баки или в заброшенных зданиях.

В Киевский городской центр перинатальной и репродуктивной медицины в "окно жизни" положили младенца в грязных пеленках.

Девочка – 55 см ростом, весит 3850 кг. Ей еще нет и суток, говорится в сюжете ТСН.

Заведующая интенсивной терапией Елена Тетерина рассказала, что девочку держат в интенсивной терапии на всякий случай, потому что неизвестно, где ее родила женщина, которая положила младенца в "окно жизни".

"Она была в старых, грязных пеленках и даже не была отсоединена от плаценты", – рассказала Тетерина.

Читайте такжеВ Турции признанный мертвым младенец заплакал по дороге на кладбище

Врачи пока называют ребенка Юлей — так зовут и медсестру, которая кормит младенца.

Юля проведет в Киевском центре перинатальной и репродуктивной медицины несколько дней.

Этот ребенок уже пятый, которого положили в это "окно жизни" за последние три года. Как показывает статистика, роженицы за этими малышами в роддом не возвращаются.

Директор Центра репродуктивной и перинатальной медицины Вячеслав Каминский убежден, что "окно жизни" - это лучший выход, если у женщины нет возможности оставить ребенка с собой.

Вас также могут заинтересовать новости: