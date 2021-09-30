Женщина во время родом у врачей не наблюдалась.

Женщина в Кропивницком роддоме оставила младенцев-двойняшек. Это ее уже седьмые роды.

Об этом сообщает "Суспільне".

Мальчики-двойняшки родились еще в августе текущего года. Сразу после родов мать написала отказ, и малыши остались в роддоме. Их назвали Илья и Валентин.

Глава отделения второго этапа выхаживания детей в роддоме Татьяна Озимай рассказала, что у женщины – это уже седьмые роды. При этом она не наблюдалась у врачей во время беременности.

Читайте такжеВ Ивано-Франковске прооперировали младенца весом 1200 граммов"Один из мальчиков был немного слабее, нуждался в помощи. Но они очень быстро поправились, сейчас это здоровые дети, которые набрали почти пять килограммов веса и ждут своих родителей", - подчеркнули в роддоме.

Кроме того, от предыдущих детей женщина или отказалась, или их забрали социальные службы из-за плохих условий ухода и проживания.

Как ранее сообщал УНИАН, в Кропивницком молодые родители отказались от новорожденной дочери. Главный врач кропивницкого роддома Людмила Романив отметила, что ребенок недоношенный, но здоровый

Автор: Анастасия Горбачева