Зарегистрировано около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники.

В новогоднюю ночь в Украине 300 человек доставлялись в отделения полиции за нарушение комендантского часа. Об этом сообщил заместитель начальника департамента превентивной деятельности Национальной полиции Анатолий Серединский в эфире телемарафона.

По его словам, это достаточно низкая цифра.

"С ними проводилась профилактическая беседа и проверка на причастность к диверсионной работе, однако это не подтверждалось", - сообщил он.

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Серединский отметил, что в органам Нацполиции зарегистрировано около 25 сообщений, связанных с применением пиротехники.

"Проводятся определенные действия, связанные с документированием указанных правонарушений", - сказал он.

Серединский рассказал, что в новогоднюю ночь ситуация была достаточно спокойной - органами Национальной полиции зарегистрировано около 35 сообщений.

"Это достаточно низкая цифра. А это означает, что украинцы достаточно сознательно подошли к празднованию Нового года. В большинстве случаев это поведение людей в нетрезвом состоянии или какие-то домашние бытовые конфликты", - сказал он.

При этом сообщил, что полиция работает в усиленном режиме и сегодня, 1 января.

Атака России 1 января - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, в новогоднюю ночь Россия атаковала Украину 111-ю ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками других типов Украину.

Командование Воздушных сил Украины отметило, что сбито 63 вражеских БПЛА, а еще 46 - не достигли цели.

Враг, в частности, атаковал столицу Украины. В Киеве шесть человек пострадали в результате атаки России на Киев ночью 1 января. Двое из них были госпитализированы, а четырем медики оказали помощь на месте.

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