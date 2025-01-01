Сбито 63, а еще из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны.

В ночь на 1 января 2025 года противник атаковал 111-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов Украину.

Об этом сообщает командование Воздушных сил Украины в Telegram.

"В ночь на 1 января 2025 года (с 20.30 31 декабря) противник атаковал 111-ю ударными БпЛА типа "Shahed" и беспилотниками других типов с направлений Брянск, Орел, Приморско-Ахтарск, Крым", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что сбито 63 вражеских БПЛА, а еще 46 - не достигли цели.

"По состоянию на 09.30 подтверждено сбитие 63 ударных БПЛА типа "Shahed" и беспилотников других типов в Полтавской, Сумской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Запорожской, Житомирской, Хмельницкой, Кировоградской и Николаевской областях", - говорится в сообщении.

Также сказано, что из-за активного противодействия Сил обороны 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий), еще два улетели в Россию и Беларусь.

Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ, мобильные огневые группы Воздушных Сил и Сил обороны Украины.

Атака России дронами по Украине - что еще известно

Как сообщал УНИАН, в частности, враг атаковал столицу Украины. В Киеве шесть человек пострадали в результате атаки России на Киев ночью 1 января. Двое из них были госпитализированы. Четырем медики оказали помощь на месте, в том числе беременной женщине.

Как сообщил мэр столицы Виталий Кличко, в результате атаки было возгорание в Печерском районе.

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