Рабочие рассказали журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

Фасад Офиса президента сегодня был практически полностью очищен от следов вандализма, который имел место на акции сторонников Стерненко 20 марта.

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Как сообщает "Страна", клининговая служба завершает работы по очистке здания от надписей. Сейчас на месте находятся всего два сотрудника, один из которых полирует гранитные плиты.

Рабочие рассказали журналистам, что отмывать краску было очень сложно.

"Поверхность плитки пористая, краска глубоко проникает, а химия снимает только верхний слой. Приходилось по два раза мыть. Краска ещё и хорошая была, дорогая, распыляли ее толстым слоем, сильно въелась. Намучились. Еле отмыли за неделю", - рассказали сотрудники.

Сейчас о событиях у Офиса президента напоминают только отсутствующие двери главного входа.

Протесты под офисом президента 20 марта: что произошло

20 марта у здания Офиса президента на ул. Банковой в Киеве состоялась акция в поддержку осужденного общественного активиста Стерненко.

Протестующие жгли файеры и бросали шумовые гранаты. Они пытались поджечь табличку "Президент Украины" на здании. Также активисты разбили стекло в дверях здания и забросали файеры и дымовые шашки во внутрь. Один из файеров залетел на балкон здания. Кроме того, участники акции разрисовали здание ОП красной краской.

Правоохранители установили имена не менее семи активистов, которых подозревают в намеренном уничтожении и повреждении имущества. Нескольким объявили о подозрении.

В ОП изначально заявили, что устранение повреждений здания Офиса президента будет стоить приблизительно два миллиона гривень.

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Автор: Дмитрий Захаров