Журналистка оправдывала войну России против Украины.

Скандальной пророссийской журналистке Диане Панченко объявили о подозрении. Телеведущую подозревают в оправдании войны Российской Федерации против Украины.

Офис генпрокурора сообщил, что в отношении Панченко открыто производство по части 2 статьи 436-2 "Оправдание, признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии Российской Федерации против Украины, глорификацию ее участников" Уголовного кодекса Украины. Журналистке грозит арест сроком до пяти лет.

По данным издания NV, речь идет о так называемом "документальном фильме" об уничтоженном российскими оккупантами Мариуполе, где звучат нарративы Кремля. Помимо этого, на YouTube-канале Панченко обнародовано так называемое "интервью" с украинскими военными Сергеем Мироненко и Михаилом Швецом, которые находятся в российском плену.

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Побег Дианы Панченко на оккупированные территории – что известно

В августе 2022 года Панченко выехала на временно оккупированную Россией территорию Донецкой области.

12 декабря 2022 журналистка опубликовала фото возле знака "Донецк". Снимок девушка сопроводила комментарием, в котором говорится, что она там, где должна быть.

4 января 2023 года стало известно, что в отношении телеведущей открыли уголовное производство из-за ее поездки в оккупированные Донецк и Мариуполь для съемок "репортажа".

В настоящее время она скрывается на временно оккупированных РФ территориях Украины.

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