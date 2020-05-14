Руководство Одесской таможни подозревают в организации схемы "поборов" на постах

Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск» после получения очередной части взятки в 1,3 тыс. долларов.

Служба безопасности Украины подозревает руководство Одесской таможни Гостаможслужбы в организации масштабной коррупционной схемы при растаможке товаров.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

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Так, оперативники спецслужбы установили, что в сделке были задействованы начальники отделов таможенного оформления постов «Одесса» и «Черноморск».

"Первый из них требовал 100 долларов США с каждого контейнера за доставку грузов на внутреннюю таможню без дополнительных мер контроля. В случае согласия компания-импортер вносилась в список и далее ее контейнеры за обусловленную плату беспрепятственно проходили таможенный контроль. В дальнейшем уже чиновник поста «Черноморск» создавал коммерсантам искусственные препятствия при растаможивании товаров через затягивание их оформления. Для разблокирования процесса начальник отдела предлагал импортерам помощь в занижении стоимости задекларированных грузов. За эту «услугу» он требовал 50-60% разницы между реальной ценой и противоправно отраженной в таможенных документах", - сообщили в СБУ.

По информации спецслужбы, стоимость «платежа» составляла от 200 до 4000 долларов, часть денег передавалась непосредственно руководству Одесской таможни.

В рамках начатого уголовного производства правоохранители задокументировали получение участниками схемы 800 долларов. Правоохранители задержали начальника отдела таможенного поста «Черноморск», согласно ст. 208 Уголовного кодекса Украины, после получения очередной части неправомерной выгоды в размере 1,3 тыс. долларов.

Сейчас продолжаются следственные действия по ч. 3 ст. 28, ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об уведомлении о подозрении участников противоправной схемы и избрании меры пресечения. Также проверяется причастность к сделке других работников таможни и сотрудников правоохранительных органов.

Как сообщал УНИАН, 13 мая в Одессе за систематическое получение взяток задержали руководителя одного из отделов таможенного поста, проверяется причастность руководства Одесской таможни.

По предварительной информации, должностные лица таможни систематически требовали и получали неправомерную выгоду за несоздание искусственных препятствий при растаможке контейнеров, в частности проведения дополнительного осмотра груза.