В Волынском ТЦК и СП ответили на ряд популярных вопросов.

Нередко военнообязанные граждане сталкиваются с ситуацией, когда необходимо изменить статус в военном реестре. Это может происходить по разным причинам, включая смену места жительства, работы, учебы или состояния здоровья. В Волынском Территориальном центре комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) в Facebook объяснили, как при этом избежать "правовых последствий".

Там рекомендуют или подать заявление об этом через официальные онлайн-сервисы, или же обратиться непосредственно в ближайший ТЦК.

"В случае несоблюдения правил воинского учета, в соответствии с законодательством, лицо может быть объявлено в розыск. Это может повлечь дополнительные проблемы, в частности при пересечении границы или получении документов", - говорится в сообщении.

Видео дня

Волынский ТЦК и СП также объясняет, что избежать объявления в розыск можно, если соблюсти некоторые правила — своевременно сообщить об изменении в статусе и выполнить законодательные требования, которые касаются военного учета.

Также можно обратиться и проконсультироваться в ТЦК по различным вопросам, если это потребуется.

Другие новости, связанные с ТЦК и процессом мобилизации

Ранее УНИАН сообщал, что до конца февраля следующего года украинцы смогут получить направление на ВВК без посещения ТЦК и пройти медкомиссию в любом медицинском учреждении. Это, в частности, позволит избавиться от очередей в территориальных центрах комплектования.

Кроме того, одному украинцу дали пять лет лишения свободы за то, что он совершил СЗЧ и вернулся домой спустя месяц после мобилизации. Мужчина пошел на работу и "зарабатывал деньги для семьи", но через год он был задержан правоохранителями.

Вас также могут заинтересовать новости: