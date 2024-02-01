По словам представителя ТЦК, населению нет причины волноваться о том, что реестр это якобы распространение личных данных людей.

Начальник мобилизационного отделения Дарницкого районного в г. Киеве территориального центра комплектования и социальной поддержки Владимир Новосядлый рассказал о реестре военнообязанных, и сравнил его с клиентской базой банков.

За его словам , это единый реестр военнообязанных и призывников. Он должен объединить все базы, с которыми необходимо работать и это ускорит процесс уточнения учетных данных.

"Возможно, в перспективе это уменьшит нагрузку на самих военнообязанных, потому что позволит им уточнить свои данные или получить услугу в любом территориальном центре комплектования. Я "за" внедрение таких инициатив", - сказал военный.

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По его словам, населению нет причины волноваться о том, что реестр это якобы распространение личных данных людей. Он приводит пример того, что у каждого банка есть реестр клиентов, которые предоставляют в финучреждения свои паспортные данные и тому подобное. Военный реестр ничем не отличается от банковского. Он будет в закрыт, к нему будут иметь доступ определенные уполномоченные должностные лица, с персональными ключами, с необходимой защитой и так далее.

Также он прокомментировал тот факт, что в начале войны у военкоматов стояли очереди, а сейчас их пытаются обходить стороной.

"Я думаю, что на войне никто не хочет побывать. За это время у нас появилось очень много очевидцев этих страшных событий. У каждого, вероятно, есть знакомые или родственники, которые активно участвуют в боевых действиях. Люди между собой общаются и я не думаю, что кто-либо из военных, кто сейчас находится на передовой, скажет, что там классно. Это первая причина. Вторая - это то, что в обществе почему-то сформировалось такое мнение, что война где-то далеко...", - говорит Новосядлый.

Он добавил, что по Конституции Украины прописаны права и обязанности. Часть населения, ушедшая в войско добровольно, выполняет свои обязанности. Другая часть пользуется только правами, а об обязанностях забывает.

"Вам не кажется это немного несправедливым? Пользоваться правами - это хорошо, но не нужно забывать о выполнении своих обязанностей", - подчеркнул Новосядлый.

Мобилизация в Украине - мнения

По мнению аналитика, ветерана АТО Евгения Дикого, внесен новый законопроект мобилизации не обеспечивает. Он считает, что новый проект написан"под уклонистов". С него убрали практически все "репрессивные" положения предыдущей версии. Исчезли штрафы за уклонение от учета, которые должны были наконец стать ощутимыми.

По его словам, законопроект не содержит уголовную ответственность за отказ проходить военно-врачебную комиссию. Поэтому остается "огромная дыра" в законодательстве – за отказ от службы человек может получить лишение свободы, но это касается только тех, кто уже признан пригодным для службы через ВЛК.

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