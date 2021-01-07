В Киево-Печерской лавре (бывшая УПЦ МП) началось торжественное богослужение в честь Рождества Христова.
Читайте такжеЗеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что колядки должны быть безопасными (видео)Праздновать Рождество в православных церквях начинают утром 6 января.
6 января: в 7:00 утра читают "Царские часы" (вместо литургии), а в 17 — начинается всенощная.
7 января в полночь начинается праздничная Всенощная с литургией в честь Рождества Христова. Именно эту службу обязательно надо посетить, или (в условиях карантина) посмотреть трансляцию онлайн по телевидению или на церковных YouTube каналах, передает ТСН.
7 января в 9:00 совершается литургия Иоанна Златоуста.
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