Христиане восточного обряда сегодня отмечают один из самых главных праздников - Рождество.

В Киево-Печерской лавре (бывшая УПЦ МП) началось торжественное богослужение в честь Рождества Христова.

Читайте такжеЗеленский поздравил украинцев с Рождеством и напомнил, что колядки должны быть безопасными (видео)Праздновать Рождество в православных церквях начинают утром 6 января.

6 января: в 7:00 утра читают "Царские часы" (вместо литургии), а в 17 — начинается всенощная.

7 января в полночь начинается праздничная Всенощная с литургией в честь Рождества Христова. Именно эту службу обязательно надо посетить, или (в условиях карантина) посмотреть трансляцию онлайн по телевидению или на церковных YouTube каналах, передает ТСН.

7 января в 9:00 совершается литургия Иоанна Златоуста.

Новости по теме

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: УНИАН