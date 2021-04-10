В Харьковской области еще одному врачу-гинекологу сообщили о подозрении по делу о рождении мертвого ребенка.
Читайте такжеВ Днепре умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусомОб этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.
Речь идет о враче Дергачевской больницы Харьковской области.
Во время досудебного расследования установлено, что в октябре 2018 года бригада скорой медицинской помощи доставила в родильное отделение 32-летнюю женщину, которая была на 41-й неделе беременности.
«Во время пребывания беременной в родильном отделении, в нарушение требований приказов Минздрава, врач акушер-гинеколог отделения не дообследовал состояние беременной и ее плода, назначены медицинские средства в необоснованных дозах и не проведены вовремя другие медицинские действия, что, в свою очередь, привело к мертворожденному ребенку», - говорится в сообщении.
В то же время следствие установило, что «при должном наблюдении за беременной и ее плодом, беременность должна была закончиться рождением живого ребенка».
В прокуратуре напомнили, что в начале апреля о подозрении по данному факту сообщили другому врачу – заведующему родильно-гинекологическим отделения.
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