На сегодняшний день в деле фигурируют акушер-гинеколог и заведующий отделением.

В Харьковской области еще одному врачу-гинекологу сообщили о подозрении по делу о рождении мертвого ребенка.

Читайте такжеВ Днепре умерла 28-летняя роженица с подтвержденным коронавирусомОб этом сообщили в пресс-службе Харьковской областной прокуратуры.

Речь идет о враче Дергачевской больницы Харьковской области.

Во время досудебного расследования установлено, что в октябре 2018 года бригада скорой медицинской помощи доставила в родильное отделение 32-летнюю женщину, которая была на 41-й неделе беременности.

«Во время пребывания беременной в родильном отделении, в нарушение требований приказов Минздрава, врач акушер-гинеколог отделения не дообследовал состояние беременной и ее плода, назначены медицинские средства в необоснованных дозах и не проведены вовремя другие медицинские действия, что, в свою очередь, привело к мертворожденному ребенку», - говорится в сообщении.

В то же время следствие установило, что «при должном наблюдении за беременной и ее плодом, беременность должна была закончиться рождением живого ребенка».

В прокуратуре напомнили, что в начале апреля о подозрении по данному факту сообщили другому врачу – заведующему родильно-гинекологическим отделения.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Катерина Шварц