Животное с переломами черепа и челюсти волонтеры привезли в ветклинику Одессы.

В Беляевском районе Одесской области местный житель на улице тяжело травмировал собаку породы хаски.

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Холодная Балка, на улице 40 лет Октября.

«Живодер Холодной Балки искалечил хаски. У собаки проломлен череп и перелом челюсти», - пишут очевидцы.

По их данным, они вызвали полицию, но приехавшие правоохранители ничего не предприняли.

Волонтеры забрали животное в тяжелом состоянии и доставили в ветклинику Одессы. Ветеринары ввели собаку в искусственную кому.

Сейчас волонтеры собирают деньги на ее лечение.

Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!

В социальных сетях также опубликованы фото и видео, запечатлевшие мужчину и животное. В частности, волонтерах удалось сделать видеозапись того, как окровавленная собака ползет по снегу, пытаясь скрыться от злоумышленника, у которого в руках - веревка.

Люди утверждают, что он хотел убить хаски.

Это событие вызвало большое резонанс. Многие высказывают желание поехать в вышеназванное село, чтобы «провести беседу с живодером».

Отмечается, что этот человек уже неоднократно издевался над животными, в том числе в присутствии детей.

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Автор: Лариса Козовая