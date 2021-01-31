В Беляевском районе Одесской области местный житель на улице тяжело травмировал собаку породы хаски.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, инцидент произошел в селе Холодная Балка, на улице 40 лет Октября.
«Живодер Холодной Балки искалечил хаски. У собаки проломлен череп и перелом челюсти», - пишут очевидцы.
По их данным, они вызвали полицию, но приехавшие правоохранители ничего не предприняли.
Волонтеры забрали животное в тяжелом состоянии и доставили в ветклинику Одессы. Ветеринары ввели собаку в искусственную кому.
Сейчас волонтеры собирают деньги на ее лечение.
Внимание! Видео не рекомендуется к просмотру впечатлительным людям, беременным и несовершеннолетним!
В социальных сетях также опубликованы фото и видео, запечатлевшие мужчину и животное. В частности, волонтерах удалось сделать видеозапись того, как окровавленная собака ползет по снегу, пытаясь скрыться от злоумышленника, у которого в руках - веревка.
Люди утверждают, что он хотел убить хаски.
Это событие вызвало большое резонанс. Многие высказывают желание поехать в вышеназванное село, чтобы «провести беседу с живодером».
Отмечается, что этот человек уже неоднократно издевался над животными, в том числе в присутствии детей.
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