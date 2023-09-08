Оккупанты также завозят детей, чтобы заставить Силы обороны Украины уменьшить боевую активность на фронте.

Российские захватчики завозят на временно оккупированные украинские территории иностранцев для легализации псевдовыборов. Как передает корреспондент УНИАН, об этом заместитель министра по вопросам реинтеграции тот Анатолий Стельмах сказал во время пресс-марафона относительно ситуации на временно оккупированных территориях.

"На эти территории завозятся иностранцы, на эти территории завозятся дети, чтобы они стали таким своеобразным щитом. Таким образом, оккупанты хотят минимизировать обстрелы этих территорий и легализовать эти псевдовыборы", - сказал Стельмах.

Также он отметил, что почему-то многие люди, которые вовлечены в организацию псевдовыборов, думают, что не будут наказаны за свои действия.

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"Статья 111 Уголовного кодекса как раз и предусматривает наказание до 15 лет, исходя из случаев, за подготовку, за пропаганду и за участие в псевдореферендуме. То есть, эти люди, когда эти территории будут освобождены, однозначно будут привлечены к ответственности. Почему-то у них бытует мнение, что для людей, у которых на руках нет крови, не наступит какая-то уголовная ответственность. Нет, я это отрицаю. Эти люди по украинскому законодательству являются преступниками. Мы их фиксируем. Мы их знаем", - подчеркнул Стельмах.

Отдельно он советует украинцам с оккупированных территорий выезжать с этих территорий.

"Понимаю, что это физически и технически трудно сделать. В то же время, приведу пример, что за последний месяц через пункт пропуска на границе Белгородской и Сумской области на нашу сторону выехали 5 тысяч человек. Кроме того, есть путь выезда через третьи страны", - сказал Стельмах.

Он заверил, что после возвращения в Украину Минреинтеграции помогает этим людям адаптироваться. После регистрации эти люди получают статус внутренне перемещенных лиц. Государство им помогает финансово и размещает их.

Это один из вариантов как избежать псевдовыборов", - сказал Стельмах.

Ситуация с псевдовыборами на оккупированных территориях

На временно оккупированных территориях Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей российские оккупанты планируют 10 сентября провести так называемые "выборы" депутатов.

Вместе с тем две трети так называемых кандидатов на псевдовыборах не являются местными жителями.

СБУ установила более 3,5 тыс. организаторов и участников псевдовыборов РФ на оккупированной территории Украины. Таким образом россияне хотят легализовать своих ставленников в оккупационных органах на во временно захваченных районах Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей.

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