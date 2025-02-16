Минимум два дня часть горожан будет без отопления.

Сегодня ночью российские оккупанты прицельно атаковали критическую инфраструктуру Николаева, БПЛА врага повредили тепловую электростанцию города. Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в Telegram.

"Это сделано сознательно, чтобы оставить людей без тепла при минусовых температурах и создать гуманитарную катастрофу. Сейчас без теплоснабжения остаются 46 тыс. абонентов", - отмечает он.

Шмыгаль отмечает, что в городе уже развернуто 67 пунктов несокрушимости, начато подключение 3 модульных котельных в учреждениях здравоохранения.

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Николаевский городской голова Александр Сенкевич сообщил в эфире телемарафона, что уже известно, что разрушена полностью "генерация электроэнергии". "Она не подлежит восстановлению в ближайшее время. И сегодня у нас есть главная цель - запустить отопление хотя бы той части ТЭЦ, которая работала на отопление горожан", - сказал он.

По словам мэра, в ближайшие два дня будут проблемы с отоплением тех домов, которые обслуживает Николаевская ТЭЦ. При этом добавил. что это будут тяжелые двое суток, потому что синоптики предупреждают о падении температуры на улице.

"Сейчас нужно принять решение каким образом подключить и переподключить на разные генерации тепла. На данный момент уже мы подключаем 3 больницы на котельные, которые помогла приобрести Дания - модульные котельные на биотопливе, и в ближайшие 6 часов они будут работать", - сказал Сенкевич.

В Николаевском городском совете сообщили, что ночью враг совершил массированную атаку на город, поврежден не только объект критической инфраструктуры, но и в результате падения обломков и действия взрывной волны повреждены пять многоквартирных домов.

"Также повреждения получили по меньшей мере четыре магазина, заведение питания и офисные помещения. В результате атаки ранен 64-летний мужчина, он был госпитализирован. Сейчас состояние пострадавшего - удовлетворительное", - сказано в сообщении.

Российский обстрел Украины 16 февраля

Как известно, в ночь на 16 февраля 2025 года противник атаковал 143-мя ударными БПЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами различных типов по направлениям, а также двумя баллистическими ракетами (по Одесской области) из оккупированного Крыма.

По состоянию на 09.00 подтверждено сбитие 95-ти ударных БПЛА типа Shahed и беспилотников других типов в Харьковской, Полтавской, Сумской, Черниговской, Черкасской, Киевской, Житомирской, Хмельницкой, Днепропетровской и Николаевской областях. 46 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий).

Вследствие вражеской атаки пострадали Киевщина, Сумщина, Николаевщина и Одесская область.

Предыдущие атаки россияне

Как сообщал УНИАН, в ночь на 12 февраля российские оккупанты атаковали Украину. Нанесли удар баллистическими ракетами "Искандер-М" по Киеву и Кривому Рогу.

Кроме того, оккупанты атаковали Украину 123-мя ударными БпЛА типа "Shahed" и дронами-имитаторами других типов. Известно о сбитии 71-го ударного БПЛА врага в Харьковской, Полтавской, Сумской, Киевской, Черкасской, Черниговской, Кировоградской, Житомирской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областях.

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