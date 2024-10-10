Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона подтвердила смерть украинской журналистки Виктории Рощиной в плену.

Российское Министерство обороны сообщило о гибели украинской журналистки Виктории Рощиной в ответ на обращение ее отца, Владимира Рощина, от 28 августа 2024 года.

Как пишет издание Ґрати, письмо, датированное 2 октября, было отправлено по электронной почте и содержит информацию о дате смерти журналистки - 19 сентября 2024 года.

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что Украина получила официальное документальное подтверждение от российской стороны о смерти украинской журналистки Виктории Рощиной.

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"В очередной раз в российской неволе погибает человек, пребывание которого в застенках РФ было подтверждено МККК! Почему молодая женщина умерла, находясь в российской неволе, - неизвестно", - написал Лубинец.

Он утверждает, что уже сообщил ООН и МККК, чтобы они зафиксировали факт смерти гражданского лица, которое незаконно удерживала Россия. Омбудсман подчеркнул:

"Незаконные задержания и похищения журналистов - оружие РФ против свободы слова! Россия в очередной раз нарушила Женевские конвенции и международное гуманитарное право. Международное сообщество должно давить на Россию, чтобы все виновные в преступлениях были привлечены к ответственности!".

Гибель Виктории Рощиной - детали

Журналистка украинского издания "Громадьське" и внештатный автор "Украинской правды" Виктория Рощина, которая была заключена в России, умерла, сообщил представитель Координационного штаба по вопросам обращения с военнопленными в Украине Петр Яценко. По его словам, обстоятельства смерти Рощиной выясняются. По данным Яценко, украинская сторона вела работу по освобождению журналистки.

Представитель ГУР Андрей Юсов подтвердил, что Рощину должны были включить в один из ближайших обменов пленными - для этого ее должны были этапировать в СИЗО "Лефортово" в Москве.

Рощина готовила материалы о военных действиях на востоке и юге Украины и освещала события в Бердянске Запорожской области, где в марте 2022 года ее задержали люди в штатском - вероятно, сотрудники ФСБ России. Через 10 дней ее отпустили.

Рощина исчезла 3 августа 2023 года на оккупированной Россией территории, откуда делала репортаж. В мае 2024 года российские власти признали, что задержали журналистку - об этом сообщил ее отец, который получил письмо от Минобороны России.

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