Президент подчеркнул необходимость для Украины физической защиты энергетических объектов от российских ударов, демилитаризации ЗАЭС и восстановления разрушенных Россией объектов.

Президент Украины Владимир Зеленский отмечает, что Россия не должна преуспеть в своей попытке принудить европейцев к "энергетической бедности".

Об этом глава государства сказал в своем выступлении во время заседания Европейского совета.

Он подчеркнул, что вся Европа "поставлена в условия жесткой ценовой кризиса, когда через манипуляции энергорынком Россия достигает невиданного давления на уровень жизни абсолютного большинства европейцев".

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"И все мы из-за захвата российскими военными Запорожской атомной станции находимся на грани радиационной катастрофы. Это страшные условия. Но мы все вместе мощно защищаемся, мы не оставили нашу задачу. Мы наладили и должны только увеличивать наше взаимодействие в сфере безопасности и обороны. Увеличивать поставки оружия, боеприпасов для защиты от российского нашествия", - сказал Зеленский.

Кроме того, добавил он, необходимо увеличивать производство оружия и боеприпасов в Европе, чтобы быть готовыми к защите общего пространства.

"Мы должны особенно внимательно подойти к вопросу защиты нашей критической инфраструктуры. Особенно после того, какие диверсии произошли на газопроводах в Балтийском море. Никогда ранее наш континент не был поставлен перед такой угрозой - угрозой уничтожения подводных трубопроводов, кабелей, тоннелей. Но сейчас от России можно ожидать и этого", - подчеркнул президент Украины.

По его мнению, необходимо усиливать сотрудничество, чтобы помочь друг другу обеспечить всех европейцев надлежащими энергетическими гарантиями.

"Россия не должна преуспеть в своей попытке принудить европейцев к энергетической бедности или вообще к полному отсутствию энергии. И ключевой вызов при этом - именно в Украине", - подчеркнул Зеленский.

Он пояснил, что первое - это физическая защита энергетических объектов от российских ударов.

"Нам нужно достаточно систем противовоздушной обороны, чтобы не позволить России оставить людей зимой без тепла и электричества", - сказал глава государства.

Второе, добавил президент, - это Запорожская атомная электростанция.

"Мы должны наконец заставить Россию немедленно выполнить требования МАГАТЭ, всех нормальных людей мира и демилитаризовать станцию. И это не только о военной технике России, но и о выводе всех боевиков со станции. Прямо сейчас на Запорожской станции находятся 500 российских террористов. И им там не место", - подчеркнул Зеленский.

Он отметил, что это необходимо для радиационной безопасности и для того, чтобы Украина имела нужный объем электричества для экспорта.

"Для экспорта, который этой зимой принципиально важен для наших соседей в ЕС", - добавил глава государства.

Третье, отметил Зеленский, - это восстановление.

"Быстрое восстановление объектов, которые Россия разрушила боевыми действиями. Я благодарен всем странам, которые уже начали работу по нашему Fast Recovery Plan. И мы ожидаем на содержательное обсуждение этой темы во время конференции в Германии 25-го октября", - сообщил он.

Президент также подчеркнул необходимость постоянно усиливать систему санкционного давления на Россию.

"Я очень благодарю вас за принятие восьмого пакета санкций ЕС, который содержит в том числе и компонент в отношении российской нефти. Должны продолжать движение по этому направлению-направлению давления на российский энергосектор, на это основной источник доходов государства-агрессора", - сказал Зеленский.

Давление Европы на Россию

Как сообщал УНИАН, 6 октября Европейский Союз утвердил восьмой пакет санкций против России.

Его первая часть касается внесения в список ограничительных мер физических и юридических лиц. Санкции вводятся против тех лиц, которые причастны к российской оккупации и незаконной аннексии территорий Украины. Речь идет о представителях российской марионеточной власти в Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областях и других лиц, которые организовали и сфальсифицировали фиктивные референдумы на этих оккупированных территориях Украины.

Также введены санкции против высокопоставленных чиновников Министерства обороны РФ и против тех лиц, которые распространяют дезинформацию о войне.

Еще санкции будут касаться экономических субъектов, не обязательно российских, но которые помогают России обходить санкции.

Восьмой пакет также предусматривает установление ограничения цен на нефть для третьих стран, новые запреты на импорт и экспорт продукции.

По оценке премьер-министр Украины Дениса Шмыгаля, потери российской экономики от восьмого пакета санкций составят не менее 7 млрд евро.

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