Женщина не состояла на медицинском учете.

В Ровно умерла женщина, которая рожала дома с “духовной акушеркой”.

Читайте такжеИзбитого в Париже украинца вывели из искусственной комы (видео)Об этом сообщают в отделе коммуникации полиции Ровенской области.

23 января медики сообщили в полицию, что после оказания помощи в больнице умерла 34-летняя ровенчанка, которая рожала самостоятельно по месту проживания.

Следственно-оперативная группа предварительно установила, что женщина в течение беременности не состояла на медицинском учете. В домашних условиях она родила сына. Его жизни ничего не угрожает. Однако, спасти его мать не удалось.

Следователи Ровенского районного управления полиции начали досудебное расследование в уголовном производстве по предварительной квалификации части 1 статьи 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство с отметкой «несчастный случай»).

Женщина, которая уже имеет одного ребенка, во второй раз решила рожать дома заранее договорившись с так называемой "духовной акушеркой", пишет "Ровно Юниан”.

Главврач КНП “Родильный дом” РМР Светлана Муравская рассказывает, что женщина более трех часов после рождения ребенка истекала кровью в то время, когда “духовная акушерка” наблюдала за процессом.

"Очень важно, чтобы женщины понимали, что безопасность во время родов превыше всего! Роды должны проходить в медицинском учреждении", – сказала Муравская.

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Автор: УНИАН