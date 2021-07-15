Женщина извинилась за то, что оскорбила родителей, которые дают детям необычные имена.

Директор городского дворца молодежи в Черкассах Елена Петрова, которая оскандалилась из-за грубых высказываний в адрес родителей, называющих детей необычными именами, извинилась за свои слова. Она заявила, что комментарий написала на эмоциях.

Об этом женщина рассказала корреспондентам ТСН.

"Я сделала это на своей частной странице, но привязали к моей должности, действительно комментарий был сделан бестактно, неправильно, в грубой форме, я это понимаю. Поэтому я извиняюсь перед всеми, кого я обидела", - заявила Петрова.

По ее словам, скандальный комментарий она писала на эмоциях.

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"Это были мои личные эмоции, и они наложились друг на друга, что вылилось в такой результат", - объяснила чиновница.

Как ранее сообщал УНИАН, в Черкассах директор городского дворца молодежи Елена Петрова нецензурно высказалась о родителях, которые дали своим детям необычные имена. Елена Петрова назвала редкие имена х*рней и "бессмысленным сочетанием букв".

Позже Петрова отредактировала свой комментарий, убрав из него оскорбительные высказывания.

В Департаменте образования и гуманитарной политики Черкасского городского совета назвали ситуацию неприятной и пообещали сделать выводы.

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Автор: Анастасия Горбачева