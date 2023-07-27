Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2023 года, составленный специалистами ВООРОВО, наиболее сбалансирован, поскольку учитывает оценки ВУЗов, полученные за их научную деятельность, качество образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

Ежегодно в июне Всеукраинское Объединение организаций работодателей в области высшего образования формирует Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины по результатам, которые эти заведения получали в течение года в общепризнанных всеукраинских и международных рейтингах.

Для определения ТОП-30 лучших учреждений, предоставляющих высшее образование за счет физических и юридических лиц, специалисты ВООРОВО принимают во внимание, какое место частные ВУЗы занимают в рейтингах "Scopus" и "ТОП-200 Украина", а также количество поступающих.

"ТОП-200 Украина" создается на основе открытых данных прямых измерений по веб-ресурсам независимых национальных и международных организаций и учреждений. Данный рейтинг максимально корректен и высоко уважаем по причинам обеспечения полной открытости, прозрачности и независимости ранжирования университетов в нем.

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При составлении рейтинга "Scopus" учитывается количество научных публикаций авторства студентов и преподавателей ВУЗов и количество цитирований этих публикаций. Ценность рейтинга состоит в том, что он является маркером уровня профессиональности научного и научно-педагогического кадрового состава университета, показателем актуальности и новизны научных исследований.

Количество поступающих, в отличие от двух вышеназванных рейтингов, указывает на признание заведения не только среди профессионального сообщества, но и среди абитуриентов.

Поэтому Обобщенный рейтинг частных учреждений высшего образования Украины 2023 года, составленный специалистами ВООРОВО, наиболее сбалансирован, поскольку учитывает оценки ВУЗов, полученные за их научную деятельность, качество образовательных услуг, спрос на выпускников на рынке труда и значимость общественного мнения о них.

ТОП-30 лучших частных университетов Украины 2023 года по версии ВООРОВО выглядит следующим образом:

Если сравнивать с прошлогодним рейтингом, то видим, что лидер частного сектора не поменялся. Уже четвертый раз первую позицию со значительным отрывом занимает Межрегиональная Академия управления персоналом.

Сохранили свои позиции в рейтинге такие заведения, как Львовский торгово-экономический университет (2 место) и Международный гуманитарный университет (4 место).

А вот Университет имени Альфреда Нобеля, который находится в Днепре, и Университет "Киевская школа экономики" в этом году выбыли из пятерки лидеров, заняв соответственно 7 и 8 места.

Стремительный рост в рейтинговой таблице показал Европейский университет, за год переместившись с 10 позиции сразу на 3.

Полтавский университет экономики и торговли продолжает постепенный, но уверенный рост, как и в прошлом году поднялся на одну строчку, теперь уже – с 6 на 5 место.

Отметим, что все ВУЗы, которые вошли в ТОП-30, достойны для поступления на контрактную форму обучения, ведь обучают популярным и востребованным специальностям, делают высшее образование в Украине более инновационным и доступным для всех желающих. При этом соблюдая все государственные стандарты, рекомендованные МОН Украины. А лидеры ТОП-30 вообще являются мощными заведениями-новаторами, задающими тренды в развитии отечественной высшей школы.