В Крыму четырем крымским татарам вручили предостережения о "недопустимости экстремистской деятельности"
В оккупированном Крыму российские правоохранители вручили еще четырем жителям Джанкойского района предостережения о «недопустимости экстремистской деятельности».
Об этом сообщает правозащитная организация «Крымская солидарность».
Было вынесено предостережение гражданскому журналисту Серверу Аяру, и активистам Осману Асанову, Смаилу Саитову и Усеину Асанову – все они проживают в селе Октябрь Джанкойского района.
«Установлено, что 3 мая 2020 года, 18 мая, а также 26 мая возможно проведение несанкционированных акций членами экстремистской организации «Меджлис крымскотатарского народа», - сообщается в документе российкой полиции.
Правозащитники отмечают, что Сервер Аяр отказался подписывать документ. Момент вручения предостережения сотрудник фиксировал на свой телефон. Так же он предупредил журналиста: «Если за вами будет зафиксировано нарушение, вы будете привлечены к ответственности».
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Ранее российская полиция вручила предостережение активистке, защищавшей Ханский дворец.
Аналогичные предостережения ранее вручали и другим крымским татарам. Среди них: активисты крымскотатарского национального движения, правозащитники и журналисты «Крымской солидарности».
Как напоминает Крым. Реалии, 6 декабря 2019 года глава Меджлиса крымских татар Рефат Чубаров анонсировал подготовку и проведение международной ненасильственной мирной акции «Мир - против насилия и оккупации. Марш достоинства». Во время акции активисты намерены пройти маршем в Крым через административную границу. Предварительная дата проведения акции - 3 мая.
Чубаров также не исключает возможности того, что Кремль попытается запугать крымских татар накануне «марша на Крым».
Но 31 марта Чубаров сообщил, что из-за коронавируса акцию пришлось перенести.
В МИД России назвали «провокацией» анонсируемую руководством Меджлиса крымских татар акцию – «марш на Крым».
Как сообщал УНИАН, крымские татары решили перенести запланированное на 3 мая пешее шествие в оккупированный Крым из-за распространения коронавируса.