В законопроект о МСЭК нардепы внесли поправку.

Мужчины в возрасте 25-60 лет, которым установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра, обязаны будут в период с 1 апреля 2025 года до 1 ноября 2025-го пройти оценивание повседневного функционирования, если они ранее в установленный срок не прошли его. Это предусматривает законопроект о реформе МСЭК, который, если его Рада примет во втором чтении, вступит в силу 1 января 2025 года, сообщает Судебно-юридическая газета.

Соответствующая поправка председателя Комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаила Радуцкого в законопроекте появилась уже после того, как 20 ноября парламент принял документ за основу. 9 декабря комитет на своем заседании одобрил новую редакцию законопроекта.

В поправке указано, что "лицам с инвалидностью, повторный осмотр которых был назначен с 1 января 2025 года, но которые не смогли его своевременно пройти, срок инвалидности продлевается до даты принятия решения по результатам проведения оценки повседневного функционирования лица, но не дольше чем до 1 июля 2025 года".

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В Министерстве здравоохранения изданию прокомментировали, что "правка к проекту закона касается исключительно людей, которым была установлена инвалидность с указанием срока повторного осмотра, и срок повторного осмотра пришелся на период военного положения на территории Украины, но которые в соответствии с условиями, установленными Кабинетом Министров Украины (постановление КМУ от 8 марта 2022 года №225), не проходили такой повторный осмотр в медико-социальных экспертных комиссиях".

Итак, как сообщили в Минздраве, если за законопроект проголосуют, повторный осмотр с 1 апреля 2025 года по 1 ноября 2025-го должны будут пройти "мужчины в возрасте от 25 до 60 лет, которым была установлена II или III группа инвалидности с указанием срока повторного осмотра", если они ранее не прошли такой осмотр в установленный срок.

Не проходить оценивание повседневного функционирования, по информации ведомства, смогут две категории лиц. Во-первых, это те, кто проживает на территориях, включенных в перечень, где ведутся (или велись) боевые действия, или на территориях, временно оккупированных РФ. Этот перечень утвержден Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, и для таких территорий не определена дата завершения боевых действий или оккупации.

И вторая категория людей, которым позволят не проходить упомянутый осмотр, - лица с тяжелыми нарушениями функций организма, которые не могут самостоятельно передвигаться и обслуживать себя: не слышат, не говорят или не видят (на оба или один глаз); не имеют глаз (глаза), конечностей, кистей рук или стоп ног; лишены одного из парных органов; имеют онкологические заболевания, интеллектуальные нарушения или психические расстройства; страдают церебральным параличом или другими паралитическими синдромами; имеют инвалидность с детства.

Для таких лиц оценивание повседневного функционирования лица перенесут на срок после прекращения или отмены военного положения. При этом, отметили в минстерстве, инвалидность и степень утраты профессиональной трудоспособности (в процентах) для таких лиц продолжается до последнего числа шестого месяца после прекращения или отмены военного положения, если раньше не будет проведено оценивание.

Кроме этого, согласно законопроекту для людей с инвалидностью, которым был назначен повторный осмотр с 1 января 2025 года, но которые не смогли его пройти вовремя, инвалидность продлевается до даты принятия решения по результатам оценки, но не дольше чем до 1 июля 2025 года.

Реформа МСЭК: важное

Как сообщал УНИАН, к отмене МСЭК привели многочисленные скандалы с "фальшивыми инвалидностями", в связи с чем президент Украины Владимир Зеленский своим указом ликвидировал медико-социальные экспертные комиссии с 1 января 2025 года.

После ликвидации МСЭК в Минздраве заявили, что статус инвалидности человека будет действовать до даты следующего оценивания. Документы, выданные МСЭК, останутся в силе, а вместе с ними - все права, выплаты, льготы, отсрочки и социальные услуги. Если статус пожизненный, оценивание проходить не нужно

В Украине создали альтернативу МСЭК. Речь идет о ряде больниц, в которых будут работать экспертные команды по оценке повседневного функционирования человека. В список вошли 286 учреждений здравоохранения.

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