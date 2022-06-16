Видеть врага станет еще проще: Главное управление разведки МОУ получило 120 современных тепловизоров, а также высокоточные прицелы ночного видения, теплобинокуляры и тепломонокуляри. Партию техники стоимостью 15 млн грн передала разведчикам компания Метинвест.

Эти средства дают возможность эффективно вести снайперский огонь ночью. Также наши смогут выявлять живую силу и технику врага на дистанциях до 3 километров. У россиян такой оптики нет, а это дает нашим преимущество, объясняют разведчики.

"Такие приборы позволяют видеть машину за три километра в полной темноте, а человека - за километр восемьсот. Украинские войска, и спецназ главного управления разведки, и Силы Специальных Операций уже сегодня на шаг опережают агрессора с точки зрения "глаз". Мы их лучше видим - и днем, и ночью", - говорит Андрей Юсов, представитель пресс-службы ГУР МОУ.

Собирали технику, необходимую бойцам, по всему миру, признаются в Метинвесте.

"Тепловизоры - и из Болгарии, и из Америки, и из Германии, мы постарались собрать лучшее, что есть. В этом дворе спецназовцы уже частые гости. В прошлый раз тут же получали более сотни дронов, бронежилеты и шлемы из Израиля. Пусть пока не хватает артиллерии, но так они точно являются армией двадцать первого века. Акционер поставил задачу всем бизнесам поддерживать армию. Мы и сами проявляем инициативу и поставляем вещи, которые необходимы", - объясняет руководитель офиса генерального директора компании Метинвест Александр Водовиз.

Ранее компания Метинвест передала ГУР партию дронов на более чем 500 тысяч долларов, а также 1000 комплектов амуниции спецназначения. В конце мая Группа направила воинской части Нацгвардии Украины 1000 единиц средств защиты, а ранее - предоставила Сухопутным войскам ВСУ более 60 дронов и 50 комплектов приборов ночного видения и спецкасок общей стоимостью 10 млн грн. Всего же с начала войны Метинвест направил на помощь Украине и украинцам уже более 1,5 млрд грн.