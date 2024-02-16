НБУ объявил о трех этапах валютной либерализации. Он уже перешел на гибкий курс, убрал множественность курсов. Нужен следующий шаг.

Если Национальный банк Украины позволит частным компаниям рассчитываться с западными кредиторами по еврооблигациям, то это будет логичным шагом регулятора в рамках его стратегии валютной либерализации. Такое мнение высказал генеральный директор Федерации работодателей Украины Руслан Ильичев.

"НБУ объявил о трех этапах валютной либерализации. Он уже перешел на гибкий курс, убрал множественность курсов. Нужно делать следующий шаг - предоставить разрешение крупным украинским компаниям, которые имеют кредиты в западных банках или выпускали еврооблигации, покупать валюту для расчетов со своими финансовыми партнерами", - сказал он.

По его словам, все компании, за которые Кабмин подал соответствующие ходатайства в НБУ, являются основой украинской экономики. "Это промышленность, энергетика, телекоммуникации, аграрии. Они обеспечивают сотни тысяч рабочих мест и входят в топ-100 крупных налогоплательщиков. Поэтому, если Нацбанк предоставит такое разрешение – это будет очень подходящим решением, ведь сейчас все эти компании не могут делать выплаты по кредитам и бондам, а следовательно, возможен корпоративный дефолт, что станет негативным сигналом для инвесторов", — говорит Ильичев.

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При этом гендиректор ФРУ напомнил, что в 2023 году НБУ разрешил государственным компаниям Украины делать выплаты для обслуживания внешних долгов. "Однако для частного бизнеса пока действует запрет, хотя именно он сейчас рискует, делая основные инвестиции в Украину", - подчеркнул он.

Как сообщалось ранее, Кабинет министров Украины 13 февраля 2024 года обратился в Национальный банк Украины с просьбой разрешить продажу валюты ряду украинских компаний для расчетов с западными кредиторами. В список компаний, которым планируется разрешить продажу валюты, вошли Vodafone Украина, Интерпайп, Kernel, ДТЭК.