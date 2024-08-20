'Разместите украинские флаги повсюду', - стартует патриотический флешмоб 'Цвета свободы'

Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду.

Украинцев призывают в День государственного флага Украины и День Независимости украсить свою одежду, свои дома и улицы сине-желтыми цветами. Патриотический флешмоб запустил "УДАР Виталия Кличко". Об этом сообщается на Facebook-странице партии.

"Друзья, присоединяйтесь к патриотическому флешмобу "Цвета Свободы"! Отметим День государственного флага и День Независимости Украины ярко. Пусть дома и улицы нашей свободной страны засияют сине-желтыми цветами свободы", - призывает "УДАР Виталия Кличко".

Инициаторы флешмоба предлагают разместить украинские флаги и сине-желтые ленты повсюду. На окнах, балконах, домах, автомобилях, на рюкзаках, сумках и своей одежде и т.д.

Видео дня

"Там, где Украинский флаг – там свободная Украина! Вместе мы – сила!" - отмечают в "УДАРе Виталия Кличко"

Как принять участие:

➔ Разместите сине-желтые флаги и ленты.

➔ Сделайте и опубликуйте фото в своих соцсетях и под этим постом с хештегом #ЦветаСвободы.

➔ Распространяйте это сообщение, чтобы больше украинцев в Украине и во всем мире смогли присоединиться к флешмобу.