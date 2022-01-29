27 января Артемий Рябчук на территории "Южмаша" расстрелял 5 человек, еще пятеро получили ранения.

Следователи Государственного бюро расследований (ГБР) разыскивают женщину, которая вывезла из Днепра нацгвардейца Артемия Рябчука, расстрелявшего людей на предприятии "Южный машиностроительный завод".

Как сообщает ГБР в Facebook, следователи теруправления ГБР в Полтаве совместно с Национальной полицией ищут свидетелей и очевидцев, видевших Рябчука.

Следствием установлено, что подозреваемый после того, как сбежал с места происшествия с оружием, ходил по жилым кварталам Днепра возле "Южмаша" и пытался останавливать автомобили. Остановив один из легковых автомобилей, он приказал женщине отвести его в г. Подгородное Днепровского района в жилые кварталы.

В связи с этим следователи просят неравнодушных граждан, видевших в указанный период Рябчука, связаться по телефону 0800-350-352 (очередная часть ТУ ГБР в г. Полтаве).

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Как сообщал УНИАН, утром 27 января в Днепре, на территории Южного машиностроительного завода, 20-летний нацгвардеец Рябчук открыл огонь из автоматического оружия по караулу военнослужащих НГУ. В результате погибли 5 человек, в том числе женщина-работница завода, еще 5 получили ранения. Злоумышленник с оружием и патронами исчез. Правоохранители задержали нацгвардейца в Подгороднем Днепропетровской области.

Рябчуку сообщили о подозрении по ст. 115 ("преднамеренное убийство"), ст. 408 ("дезертирство"), ст. 410 ("похищение, присвоение, вымогательство военнослужащим оружия и боевых припасов") Уголовного кодекса.

Также расследуется дело по поводу служебной халатности руководства Нацгвардии, повлекшей трагедию.

Мотивы совершенного преступления пока неизвестны. Следствие рассматривает несколько версий, в частности неуставные отношения.

Рябчуку избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 дней без права на внесение залога.