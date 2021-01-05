Мужчина заболел и с соответствующим заявлением обратился в суд.

Главный свидетель расстрела семерых человек в Житомирской области Вадим Федюнин не явился на заседание суда из-за болезни.

Об этом сообщает корреспондент УНИАН из зала Богунского районного суда Житомира, где сегодня состоялось очередное заседание по делу массового убийства людей в мае 2020 года на берегу пруда возле села Новоселица.

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Сегодня планировался допрос свидетеля Федюнина, которому удалось бежать с места расстрела. Однако он не прибыл на заседание суда из-за болезни. Федюнин обратился с заявлением в суд, чтобы рассмотрение дела продолжали без него.

На заседании суда допросили жену погибшего Романа Ханенко. Женщина предположила, что ее муж был инициатором поездки, поскольку 17 мая он праздновал свой день рождения.

По ее словам, муж арендовал соседний земельный участок с прудом, где произошел расстрел. Однако отдыхать решили у Анатолия Захаренко (подозреваемый в убийстве людей - УНИАН), поскольку арендованная территория не была обустроена для отдыха.

Следующее судебное заседание состоится 10 февраля в 10:30.

Массовый расстрел на Житомирщине: что известно

22 мая на берегу пруда недалеко от села Новоселица Попельнянского района Житомирской области у арендатора водоема Анатолия Захаренко возник конфликт со знакомыми.

Во время конфликта мужчина из охотничьего ружья убил 7 человек. Среди убитых – бывшие участники операции Объединенных сил, военнослужащие Нацгвардии и волонтеры. Одному из гостей удалось убежать с места происшествия и сообщить о нем в милицию.

Подозреваемый в убийстве задержан и находится под стражей.

Захаренко во время заседания суда по избранию ему меры пресечения заявил, что причиной убийства стал спор и угрозы ему, и он стрелял в целях самозащиты.

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Автор: Марина Чорноштан