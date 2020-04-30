В Днепре колонна "скорых" отвезет раненых бойцов ООС из госпиталя в аэропорт

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Медики Днепра продолжают оказывать помощь военным, получившим ранения в зоне ООС.

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Так, утром в четверг, 30 апреля, колонна машин скорой помощи будет везти воинов из военного госпиталя в аэропорт. Об этом на своей странице в Facebook сообщила советник председателя Днепропетровской ОГА Татьяна Губа.

"30 апреля утром из нашего военного госпиталя отправляется колонна "скорых" с нашими солнышками, ранеными и больными, в аэропорт. Наших защитников отправят спецсамолетом ВСУ на дальнейшее лечение", - говорится в ее сообщении.

Водителей и пешеходов просят соблюдать правила дорожного движения и быть внимательными.

Как сообщал ранее журналист Андрей Цаплиенко, украинские военные уничтожили ракетой командирский внедорожник одного из подразделений российских оккупантов.